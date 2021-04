Drei Tage vor dem wichtigen Viertelfinal-Rückspiel gegen Medwedi Tschechow in der European League haben die Rhein-Neckar Löwen in der Bundesliga die TSV Hannover-Burgdorf mit 33:28 (15:14) geschlagen. Mit einem Zwischenspurt zu Beginn er zweiten Halbzeit verschafften sich die Löwen am Samstagabend einen Vier-Tore-Vorsprung. Die Abwehr stand in der Phase auch wieder besser. Diesmal hielten die Löwen die Führung. Eine herausragende Leistung zeigte Kreisläufer Jannik Kohlbacher, dem elf Tore gelangen. Romain Lagarde machte nach seiner Einwechslung viel Dampf.