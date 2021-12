Die Rhein-Neckar Löwen treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison voran und reagieren zudem auf die schwere Verletzung von Torwart David Späth. Weil das Talent aufgrund eines Kreuzbandrisses bis weit in das kommende Jahr ausfallen wird und ein konkreter Termin für das Comeback von Mikael Appelgren nicht zu benennen ist, haben die Löwen den bis Ende 2021 laufenden Vertrag von Nikolas Katsigiannis (39) bis Saisonende 2021/22 verlängert. Mit Niclas Kirkelökke (27) haben die Löwen den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Spielzeiten verlängert. Der dänische Nationalspieler befindet sich in seiner dritten Löwen-Saison, hat sich in dieser Zeit stetig verbessern können. Unter anderem gehört er von seinen ersten Einsätzen an zu den Top-Vorlagen-Gebern. Nicht mehr für die Rhein-Neckar Löwen auflaufen wird ab der kommenden Saison Ilija Abutovic (33). Diese Entscheidung ist Teil der zukünftig geltenden Personal-Strategie, wieder weniger auf Spezialisten und mehr auf im Angriff und in der Abwehr gleichermaßen starke Spieler zu setzen.