Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag das Spiel um Platz drei beim Final Four der European League in der SAP-Arena 32:27 (15:12) gegen Wisla Plock gewonnen. Der Handball-Bundesligist war während der 60 Minuten nicht gefährdet. Linksaußen Jerry Tollbring erzielte zehn Tore. Rückkehrer Kim Ekdahl du Rietz machte diesmal in Abwehr und Angriff ein prima Spiel. Das große Ziel, den Europapokalsieg, verpassten die Löwen am Samstagabend durch eine 32:35-Niederlage gegen die Füchse Berlin. Kapitän Uwe Gensheimer fehlte am Sonntag, sein operiertes Knie ist noch nicht voll belastbar.