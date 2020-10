Die Rhein-Neckar Löwen in den vergangenen Tagen und Wochen gemeinsam mit der SAP-Arena bei den zuständigen Behörden eine grundsätzliche Zulassung von Zuschauern für ihren Spielbetrieb erwirkt.

„Durch die in der aktuellen Corona-Verordnung vorgeschriebene Kapazitätsgrenze von 20 Prozent des Fassungsvermögens, verbunden mit den vorgeschriebenen Abstandsregeln der Sitzplätze, würde sich die maximale Zuschauerzahl der SAP Arena für ein Handballspiel – nach letztem Stand – auf rund 2800 Plätze reduzieren. Durch die zur Verfügung stehende Gesamtzahl an Plätzen könnten wir alle unsere Dauerkarteninhaber in der SAP Arena begrüßen – sobald dies das Pandemie-Geschehen zulässt. Auf einen Tageskartenverkauf müssten wir ohne eine weitere Erhöhung der Kapazität leider vorerst verzichten. Bei einer Zulassung von Zuschauern genießen unsere Dauerkartenbesitzer absolute Priorität“, sagte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann.

Von Seiten der SAP-Arena und der Rhein-Neckar Löwen sind damit alle Voraussetzungen für eine Zulassung von Zuschauern bei Heimspielen geschaffen. Nun hängt es vom Verlauf der Corona-Pandemie und den daraus abgeleiteten politischen Rahmenbedingungen ab, ob und wann es zu einer Zuschauer-Rückkehr kommen kann. Im November muss der Profisport ja ohne Zuschauer auskommen.

