Die Rhein-Neckar Löwen haben am Dienstagabend das Achtelfinal-Hinspiel bei RK Nexe Nasice mit 27:25 (13:14) gewonnen. Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Kroaten spielten mit viel Herz. Bester Mann des Bundesligisten war Torhüter Andreas Palicka, der seine Top-Form bestätigte. Das Rückspiel am nächsten Dienstag (18.45 Uhr) ist das erste Löwen-Spiel im neuen SNP-Dome in Heidelberg-Kirchheim, der nach zweieinhalb Jahren Bauzeit fertiggestellt wurde. Es wird die zweite Heimat der Löwen neben der SAP-Arena.