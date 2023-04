Eine Woche nach dem überraschenden Pokalsieg beim Final Four in Köln sind die Rhein-Neckar Löwen wieder im Alltag gelandet. Am Sonntag verlor die Mannschaft das Bundesliga-Spiel bei den Füchsen Berlin mit 24:38 (12:20). Die Löwen waren chancenlos, ohne den verletzten Olle Forsell Schefvert und den kranken Jannik Kohlbacher geriet das Team schnell ins Hintertreffen. Die Löwen waren zu keiner Phase ebenbürtig. Das war kein echtes Spitzenspiel. Die Gäste verloren zurecht in dieser Höhe. Sie wirkten ausgelaugt.