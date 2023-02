Landfrau Ulrike Meisel bereitet für uns ein Gericht zu, das viele aus ihrer Kindheit kennen.

Zutaten Rostige Ritter

6 Brötchen, vom Vortag oder trockene Brötchen

3/8 – 1/2 l Milch (375 - 500 ml), je nach Trockenheit der Brötchen

3 Eier

2 EL Zucker

Evtl. etwas Weckmehl (Semmelbrösel)

Weiche Butter zum Backen

Zimt-Zucker

Zutaten Vanillesoße

1/2 l Milch (500 ml)

2 Eigelb

1 Päckchen Echter Vanillezucker

2 EL Zucker

1 EL Speisestärke oder Vanillepuddingpulver

Zubereitung Rostige Ritter

Von den Brötchen mit der rauen Seite einer Vierkantreibe die Kruste abreiben. Das Weckmehl auffangen und zur Seite stellen; es wird später noch benötigt.

Brötchen der Länge nach teilen/halbieren, in eine Schüssel/Auflaufform legen. Eier trennen, Eiweiß zur Seite stellen. Eigelb mit Milch und Zucker verrühren und über die Brötchenhälften gießen; circa 15 Minuten ziehen lassen. Die Brötchen mehrmals wenden, sie sollen ganz durchfeuchtet sein.

Ein Backblech oder eine ausreichend große Auflaufform dick mit Butter bestreichen.

Eiweiß verquirlen, die Brötchen darin wenden und in Weckmehl panieren. Die Semmel mit etwas Abstand auf das Blech legen, mit Butterflöckchen belegen und bei 200 °C Umluft für circa 30 Minuten knusprig backen.

In der Zwischenzeit die Vanillesoße zubereiten. Hierzu die Milch mit dem Vanillezucker aufkochen und vom Herd nehmen. In einem zweiten Topf die Eigelbe mit dem Zucker schaumig rühren, Speisestärke zugeben und glattrühren. Nach und nach unter Rühren mit dem Schneebesen die Vanillemilch zur Eigelbmasse geben. Die Masse unter ständigem Rühren zum Kochen bringen und einmal aufkochen lassen. Vanillesoße in eine Schüssel umfüllen.

Nach der Backzeit die Rostigen Ritter aus dem Ofen nehmen, in Zimt-Zucker wälzen und auf einer Platte mit der Vanillesoße zusammen servieren.

Tipp:

Wichtig sind Brötchen mit „Substanz“, nicht zu luftige verwenden.

Klassische Milchbrötchen vom Bäcker eignen sich gut, da sie sich sehr gut teilen lassen.

Statt Vanillezucker kann auch Vanilleschote genutzt werden, diese dann halbieren, das Mark herauskratzen und beides mit der Milch aufkochen, Schote entfernen.

Die Rostigen Ritter können auch mit Butter in der Pfanne ausgebacken werden.

Die übrigen Eiweiße von der Vanillesoße kann man gut einfrieren für einen späteren Gebrauch; z. B. für Baiser, Makronen, Macarons ...