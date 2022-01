Rechtsextremisten wollen am Sonntag zum Bismarckturm bei Bad Dürkheim marschieren, um den Jahrestag der Gründung des Deutschen Reichs zu begehen. Eine Einladung dazu ist bei Telegram unter dem Namen eines früheren NPD-Funktionärs aus der Westpfalz verbreitet worden. Er gilt auch als Veranstalter einer derartigen Kundgebung im vergangenen Jahr. Weil sie damals nicht angemeldet war, läuft gegen ihn derzeit noch ein Strafverfahren. Diesmal allerdings soll nicht nur das Monument auf dem Peterskopf zur Anlaufstelle werden. Der Aufruf enthält eine Liste weiterer möglicher Ziele in der Pfalz, die Gleichgesinnte am Sonntag ansteuern sollen. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.