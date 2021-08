Am Dienstagvormittag hat der Eigentümer eines Grundstücks am Mittelberg in Wachenheim ein Reh entdeckt, das sich in dem Zaun, der sein Grundstück umgibt, verfangen hatte. Er alarmierte die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und neun Leuten anrückte, um das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Doch als die Retter vor Ort eintrafen, war das Reh bereits verendet. „Es hatte sich leider erdrosselt“, berichtet Wehrführer Thomas Münch. „Wir waren zu spät.“ Das habe auch daran gelegen, dass die Feuerwehr das Gelände nicht direkt anfahren konnte. „Wir mussten 1,3 Kilometer zu Fuß den Berg hochlaufen“, erklärt er. So konnten die Einsatzkräfte das Reh nur noch tot bergen, zurück zu ihrem Wagen tragen und dem inzwischen verständigten Jagdpächter übergeben, damit er den Kadaver fachgerecht entsorgt.