Unbekannte sind in Ludwigshafen-Süd in einen geparkten Hyundai eingebrochen. In der Oskar-Vongerichten-Straße schlugen die Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend entwendeten sie nach Angaben der Polizei ein elektronisches Gerät aus dem Innenraum. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Täter gesehen hat oder verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizei, Telefon 0621 96323312, E-Mail kiludwigshafen.ki3.k31@polizei.rlp.de, zu wenden.