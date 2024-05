Am ersten Juni-Wochenende sind erneut alle Bahnstrecken, die nach Kaiserslautern führen, gesperrt. Kurioserweise hat das aber einen positiven Effekt auf das S-Bahn-Angebot in der Vorderpfalz.

Der Personalmangel im Stellwerk Ludwigshafen hat zu einer massiven Reduzierung des Pfälzer S-Bahn-Verkehrs geführt. Am kommenden Wochenende sorgt eine Unterbrechung der Pfälzer Ost-West-Hauptstrecke allerdings dafür, dass von Germersheim und Neustadt zeitweise wieder deutlich mehr S-Bahnen fahren. Am Samstag und Sonntag (1./2. Juni) sind wieder alle Bahnstrecken, die nach Kaiserslautern führen, wegen Bauarbeiten gesperrt, darunter auch der Abschnitt Neustadt–Kaiserslautern. Der Regional-Express RE1, der normalerweise von Mannheim über Kaiserslautern nach Saarbrücken fährt, fällt zwischen Mannheim und Landstuhl aus. Stattdessen fahren Ersatzbusse zwischen Landstuhl und Neustadt. Da der RE1 wegfällt, fährt aber die S1 von Neustadt nach Heidelberg (und weiter nach Osterburken) und es gibt somit den gewohnten Halbstundentakt der S-Bahn. Ansonsten sieht der Notfahrplan, der in dieser Woche gilt, auf den S-Bahn-Strecken von Mannheim nach Germersheim, Neustadt und Worms nur einen Stundentakt vor. Die Pendelzüge zwischen dem Ludwigshafener Hauptbahnhof und der BASF entfallen. Dagegen sollen die Züge auf den Regional-Express-Linien RE1 von Mannheim nach Saarbrücken (außer am Samstag und Sonntag) und RE4/RE14 von Karlsruhe und Mannheim nach Mainz regulär fahren.