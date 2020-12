Vor Weihnachten erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Regen und viele Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bleibt es am Dienstag tagsüber meist stark bewölkt und regnerisch. Nur im Norden kann es über mehrere Stunden hinweg trocken bleiben. Mit Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad bleibt es sehr mild.

Auch für Mittwoch sagen die Meteorologen Regen voraus. Die Niederschläge können in der ersten Tageshälfte örtlich kräftig ausfallen. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 15 Grad. Ähnlich sieht die Aussicht auf Heiligabend aus: Am Donnerstag soll es viele Wolken geben, dazu fällt Regen. Nur in den mittleren und höheren Lagen können die Niederschläge im Laufe des Tages in Schneeregen und Schnee übergehen. Mit maximal 8 bis 11, in höheren Lagen 5 bis 7 Grad, wird es etwas kühler.