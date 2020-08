Ein Schüler der Albert-Schweitzer-Realschule plus ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsamt Donnersbergkreis gestern mitteilte, besucht das Kind die sechste Klasse der Realschule plus und ist symptomfrei. Bereits am Samstag seien, unmittelbar nachdem der Fall gemeldet worden war, für alle betroffenen Personen der Schule Quarantänemaßnahmen eingeleitet worden. Das betreffe die Klasse des Schülers sowie die Schüler, die den Ethik-Unterricht besuchen, der in der sechsten Jahrgangsstufe klassenübergreifend erteilt wird. Zudem sind Lehrkräfte betroffen, die den positiv getesteten Schüler unterrichtet haben. Insgesamt wurden am Sonntag 33 Personen durch das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Donnersbergkreis abgestrichen.