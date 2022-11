Bei einer Großrazzia sind Ermittler am Dienstag in der Pfalz und angrenzenden Gebieten gegen Hells-Angels-Rocker vorgegangen. Neben dem Spezialeinsatzkommando (SEK) der rheinland-pfälzischen Polizei war nach RHEINPFALZ-Informationen auch die GSG9 der Bundespolizei beteiligt. Die Antiterroreinheiten durchsuchten unter anderem das Clubheim des noch recht neuen Hells-Angels-Ablegers in Neustadt. Außerdem ging es um Wohn- und Geschäftsräume in im Rhein-Pfalz-Kreis, in Speyer, im Kreis Germersheim und im Kreis Südliche Weinstraße sowie in Trier, im Kreis Trier-Saarburg, in Karlsruhe und Pforzheim.

Schwerter und Macheten

Ein 34-jähriger Rocker wurde festgenommen, weil die Beamten bei ihm unter anderem Drogen und eine illegale Waffe fanden. Insgesamt wurden sichergestellt: eine scharfe Schusswaffe mit etwa 80 Schuss dazugehöriger Munition, zwei Schreckschusspistolen, eine Armbrust, eine Axt, neun Messer, zwei Reizstoffsprühgeräte, ein Schlagring, eine Machete, vier Schwerter, knapp 48.000 Euro Bargeld und mehr als 500 Gramm Marihuana.