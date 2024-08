Der Fußballverein Heiligenstein ist erneut Opfer von Vandalismus geworden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Trainingsplatz von unbekannten Tätern beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Täter mutmaßlich mit einem Fahrzeug über den Sportplatz querfeldein und hinterließ durch das Fahrmanöver tiefe Rillen im Rasen. Der Rasen, der von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern eingesät worden war, muss an den entsprechenden Stellen erneuert werden. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

Die Polizei und der Verein bitten um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen am Vereinsgelände des FV Heiligenstein in den Rauhweiden gemacht hat, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Es ist übrigens nicht der erste Vorfall beim FV Heiligenstein in jüngster Vergangenheit. Vor etwas mehr als einer Woche hatten Unbekannte Schlösser des Vereinsheims mit Sekundenkleber zugeklebt.