Wer in Neustadt essen gehen möchte, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Doch wohin und was lohnt einen Besuch? Die Bewertungen von Gästen auf Google geben einen Hinweis. Mit Hilfe des Internet-Rankings haben wir die zehn bestbewerteten Restaurants zusammengestellt. Auf Rang eins liegt das Burger-Restaurant Mo’s Soulfood. Was die Betreiber dazu sagen und wer auf den Plätzen zwei bis zehn liegt, finden Sie hier.