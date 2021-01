Eine randalierende Person in der Queichheimer Ortsmitte hat am Freitagabend die Polizei Landau auf den Plan gebracht, die von einem Hausbewohner verständigt wurde. Der 34-jähriger Landauer soll sich laut Polizei aggressiv verhalten und nicht beruhigen lassen. Als die Beamten eintrafen, war der Randalierer geflüchtet. Er konnte jedoch in Höhe der Queichheimer Hauptstraße rasch fest- und in Gewahrsam genommen werden. Da er versuchte, die Polizeibeamten anzuspucken, wurde der Einsatz des Tasers angedroht. Während der Flucht beschädigte der Mann zudem fünf geparkte Fahrzeuge. Gegen den 34-Jährigen wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung ermittelt.