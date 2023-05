Seit 1. Mai ist die Abstimmung für den deutschen Podcast-Preis für alle geöffnet. Mit unter den Bewerbern: die RHEINPFALZ-Audio-Dokumentation „Die Katastrophe von Ramstein“.

Der Deutsche Podcast-Preis wird in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen und gilt inzwischen als einer der prestige-trächtigsten Preise der deutschen Podcast-Branche. In diesem Jahr werden zum ersten Mal neben den Publikumspreisen auch Preise von einer Fachjury vergeben. Das Publikum darf dabei je eine Stimme in vier Subkategorien abgeben: Comedy, Lifestyle, Wissen sowie Nachrichten und Politik. In letzterer Kategorie ist unter anderem der RHEINPFALZ-Doku-Podcast „Die Katastrophe von Ramstein“ vertreten. Abstimmen kann man unter deutscher-podcastpreis.de noch bis 28. Mai.

Wer den Podcast „Die Katastrophe von Ramstein“ noch nicht gehört hat: