Rund anderthalb Jahre stand die Ramburgschenke leer. Zwei Pächter hatten zuvor nach kurzer Zeit aufgegeben. Nun weht mit Familie Seffen frischer Wind durch die Traditionshütte oberhalb von Ramburg. Die Rülzheimer machen den Betrieb nicht fürs Geld, sondern aus Leidenschaft. Als Liebhaber des Pfälzerwalds und der Pfälzer Hüttenkultur erfüllen sie sich mit dem Hüttenbetrieb einen Traum – zusätzlich zu ihrer Arbeit unter der Woche. Dabei sind den Mittdreisigern regionales Essen, ein herzliches Miteinander und ein Betrieb im Einklang mit der Natur wichtig.

Mehr über die neuen Pächter und die Geschichte der Ramburgschenke erfahren Sie im ausführlichen Artikel.

Hütten-Checkliste

Vegetarische Speisen: ja

Vegane Speisen: nein

Spielplatz: ja

Wickelmöglichkeit: nein

Übernachtungsmöglichkeit: nein

Kartenzahlung möglich: nein

Barrierefreiheit: eingeschränkt; der Außenbereich ist ebener Waldboden, bei der einen Stufe zur Tür ist man gerne behilflich, die Toiletten sind barrierefrei, aber nicht behindertengerecht.

Anfahrt: Die Hütte kann nicht angefahren werden. Drei Wanderwege mit einer Gehzeit von 20 bis 45 Minuten führen von Ramberg zur Ramburgschenke. Im Ort kann in der Ortsmitte oder am Ortsende in der Waltharistraße geparkt werden. Bushaltestellen gibt es dort jeweils auch.

Info: Die Hütte ist samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet; in der Hauptsaison ab Mai auch freitags, dann täglich bis 19.30 Uhr. Infos unter www.mgv-ramberg.de, bei Facebook unter Ramburgschenke und bei Instagram unter Ramburgschenke2024.