Eine Schleuderpartie legte ein Radfahrer an der Kreuzung in der Ortsmitte hin. Laut Polizei stießen am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in der Friedelsheimer Straße ein Radfahrer und ein Autofahrer zusammen.

Der 20-jährige Radler war auf dem Römerweg in Wachenheim unterwegs und missachtete an der Kreuzung Friedelsheimer Straße die Vorfahrt eines 49-jährigen VW-Fahrers, der in Richtung Weinstraße fuhr, heißt es im Polizeibericht. Im Kreuzungsbereich knallte es und der Radfahrer wurde laut Polizei mehrere Meter weit geschleudert, habe sich aber nur leicht verletzt. Die Beamten stellten fest, dass der Radfahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Nach ärztlicher Versorgung des Radfahrers im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt. Geschätzter Sachschaden: 200 Euro am Wagen und 150 Euro am Rad.