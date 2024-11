Das Bündnis für Verkehrswende Südpfalz startet eine Petition an den Landtag zur Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Landau und Pirmasens. Darin fordert es Spätzüge bis 24 Uhr und einen Halbstundentakt im Queichtal. Dieser sei längst überfälig. Zudem garantierten Spätverbindungen den zuverlässigen Anschluss an Fernverbindungen der Bahn auch auf der Rückreise. Gastronomie, Kultur, Wirtschaft und Berufspendler profitierten sehr davon. „Ab Landau geht nach 20.41 Uhr nichts mehr ins Queichtal. Das muss sich ändern!“, so Michael Schindler, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbands Landau/SÜW, der sich mit den Regionalgruppen von Attac, BUND, Pro Bahn, Fridays for Future und Verkehrsclub Deutschland zu dem Bündnis zusammengeschlossen. Bis Stand November haben bereits 600 Menschen aus dem Queichtal und bundesweit unterschrieben. Die Befragung kann unter dem Titel „1/2-Stunden-Takt und Spätzüge im Queichtal“ bei www.openpetition.de online aufgerufen werden oder von Hand auf einem Sammelbogen ausgefüllt werden. Kontakt: kv.landau@adfc-rlp.de.