Anlässlich des Saisonstarts am Montag, 22. Mai, haben Besucher des Queichtalbads in Offenbach an diesem Tag freien Eintritt. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Während die Öffnungszeiten aus dem Vorjahr beibehalten werden, wurden die Eintrittspreise nach Angaben der Verwaltung moderat erhöht. Erwachsene zahlen 4,50 Euro, Kinder 3 Euro, Familienkarten kosten je nach Anzahl der Kinder 11 oder 13 Euro.