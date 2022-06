Im Offenbacher Queichtalbad ist am Wochenende nur ein eingeschränkter Badebetrieb möglich. Darauf hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung am Freitag hingewiesen. Am Samstag und Sonntag werden wegen eines Schwimmwettkampfs des SSV Offenbach für Besucher Bahnen des Sportbeckens nicht zur Verfügung stehen.