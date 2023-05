1500 Menschen sind dem Pfälzerwald-Verein (PWV) im Jahr 2022 beigetreten. Das sind etwa genau so viele, wie der Verein im selben Jahr durch Austritte oder Verstorbene verloren habe, berichtet der PWV-Vorsitzende Martin Brandl bei der Mitglieder-Versammlung am 13. Mai in Rockenhausen. „Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass Mitgliederzuwachs und -verlust ausgeglichen ist“, sagt Brandl stolz. Im Jahr 2023 sehe es Stand 12. Mai sogar noch besser aus: 533 Abgänge stünden 737 Neuzugängen gegenüber.

Brandl weist auf die Arbeit in den Ortsgruppen hin, durch die dieses Ergebnis erzielt worden sei. Stellvertretend nennt er das Beispiel der Ortsgruppe Hördt, die in diesem Jahr bereits 80 neue Mitglieder gewonnen habe. „Bei der Osterwanderung mit 200 Teilnehmenden waren über 80 Kinder dabei“, sagt Brandl. 25 Ortsgruppen hätten den Generationswechsel inzwischen geschafft und junge, aktive Menschen in die Vorstände geholt.

Drei Beispiele, wie es Ortsgruppen geschafft haben, viele neue und junge Mitglieder zu gewinnen sowie den Vorstand zu erneuern, finden Sie in diesem Artikel: „Wie man einen Pfälzerwald-Verein rettet: Drei Vereine haben es geschafft“

