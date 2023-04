Die Preise für Diesel und Benzin sind spürbar gesunken. Ein Liter Super E10 kostete nach Angaben des ADAC vom Mittwoch im bundesweiten Mittel 1,789 Euro und damit 3,1 Cent weniger als vor einer Woche. Diesel verbilligte sich demnach noch deutlicher um 3,9 Cent auf 1,639 Euro pro Liter.

„Der Hauptgrund für die Entspannung an den Tankstellen liegt in den niedrigeren Rohölnotierungen der Sorte Brent, die von rund 85 US-Dollar in der Vorwoche auf etwa 81 Dollar gesunken sind“, erklärte der Automobilclub. Zu Monatsbeginn waren die Preise besonders für Benzin stark gestiegen, nachdem sich Rohöl wegen einer Ankündigung der ölfördernden Staaten deutlich verteuert hatte.