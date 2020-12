Die Polizei ist am Silvesterabend unterwegs und kontrolliert in der Vorderpfalz, ob sich die Bürger an die Ausgangssperre halten. Die Bilanz ist bislang positiv.

Die Polizei hat in der Brunckstraße in Ludwigshafen nach eigenen Angaben innerhalb von 45 Minuten 30 Autofahrer überprüft. Ergebnis: „Alle waren mit triftigem Grund unterwegs.“

Die Beamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz haben indes 21 Autofahrer überprüft. Vier haben laut Polizei gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Bußgeld: 300 Euro.