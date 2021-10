In Herxheim haben sich Polizisten mit einem Taser gegen einen 58-Jährigen zur Wehr gesetzt, der am Sonntagabend einen Beamten unvermittelt attackierte. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen zuvor eine vermeintlich hilflose Person gemeldet, die schreiend umherlaufe. Beim Eintreffen der Polizei sei der Mann mit geballten Fäusten auf einen der Polizisten losgegangen. Nach dem Einsatz der Stromstoßpistole wurde der 58−Jährige in eine Fachklinik gebracht. Die Beweggründe des Mannes seien unklar.