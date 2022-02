Ein 45 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr seine Eltern in der Bismarckstraße in Böhl-Iggelheim angegriffen. Die Mutter verständigte die Polizei. Die Eltern wurden leicht verletzt. Als die Beamten eintrafen, befand sich der Sohn nach deren Angaben schreiend in einem Zimmer, dessen Tür er von innen versperrt hatte. Die Polizisten schildern, dass der 45-Jährige direkt eine „Boxerstellung“ einnahm und die Fäuste ballte, nachdem die Tür geöffnet wurde. Als der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging, setzten diese nach vorheriger Androhung einen Taser ein. Der Angreifer konnte dadurch zu Boden gebracht und fixiert werden.

Da sich der 45-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach einer vorsorglichen ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik für Psychiatrie gebracht. Die Polizisten blieben unverletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.