Die Polizei in Rheinland-Pfalz will mit den Ordnungsämtern vor allem an den Wochenenden die Einhaltung der neuen Corona-Regeln kontrollieren. Das teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Dienstag auf Anfrage mit. Ein weiterer, gesonderter landesweiter Kontrolltag sei derzeit nicht geplant. Zur Frage nach der Kontrolle von Privaträumen sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in einem Interview des SWR-Fernsehens, die Polizei dürfe in Privatwohnungen nur in bestimmten Ausnahmefällen hineingehen. „Ansonsten gibt es an der Haustür eine deutliche Ansprache, und in aller Regel wirkt das auch.“