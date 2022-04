In ganz Deutschland erhalten Menschen derzeit Mahnungen von einer Münchner Anwaltskanzlei – auch zahlreiche Bürger im Leiningerland haben in den vergangenen Tagen solche Schreiben erhalten. Die Münchner Rechtsanwaltskanzlei „Kanzlei Schmidt und Kollegen“ fordert die Empfänger der Briefe dazu auf, mittels Lastschrift 289,50 Euro für den Abschluss eines Vertrags mit der „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH“ zu bezahlen. Die Grünstadter Polizei warnt davor, dies zu tun: Es handle sich um eine Betrugsmasche. Die Rechtsanwaltskammer München teilt auf ihrer Internetseite mit, dass eine derartige Kanzlei in München nicht existiere: „Die beiden auf dem Briefbogen genannten Personen ,Benjamin Kowalski’ und ,Michael Schmidt’ sind keine in München zugelassenen Rechtsanwälte und keine Mitglieder der Rechtsanwaltskammer München. Auch die ,Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot GmbH’ scheint tatsächlich nicht zu existieren.“ Ob eine Person als Rechtsanwalt zugelassen ist, kann unter www.rechtsanwaltsregister.org nachgeprüft werden. Die Verbraucherzentrale warnt: „Betroffene sollten sich nicht einschüchtern lassen und die Forderung keinesfalls bezahlen.“