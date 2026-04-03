Ein 18-Jähriger wird im Friedenspark von einem Unbekannten attackiert. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

Ein 18-Jähriger ist am Donnerstag, 2. April, gegen 17.27 Uhr im Friedenspark in Ludwigshafen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde er vermutlich mit einem Messer angegriffen. Der Täter ist bislang unbekannt, und die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/96324250 melden.