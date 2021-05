Die Polizei sucht nach dem Opfer einer Schlägerei am Busbahnhof am Freitag um 15.26 Uhr. Wie Zeugen berichteten, sind zwei Männer in Streit geraten als sie aus einem Bus ausgestiegen sind. Der Streit artete in Handgreiflichkeiten aus, wie die Beamten weiter berichten. Einer der beiden Mänenr wurde am Auge verletzt. Der 33-jährige Angreifer sei geflüchtet, konnte aber von der Streife in der Nähe gestellt werden. Die Polizisten mussten nach eigenen Angaben einen Taser einsetzen, um den aggressiven Mann festnehmen zu können. Wie sich herausstellte, wurde er per Haftbefehl gesucht. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun zusätzlich ein Verfahren wegen Körperverletzung und Beamtenbeleidigung eingeleitet. Das Opfer hat die Polizei nach der Festnahme nicht mehr am Busbahnhof gefunden. Deshalb bittet sie den Mann sich bei der Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße zu melden.