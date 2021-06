Die Polizei hat am Freitagabend in der Ferdinand-Koch-Straße in Landau einen randalierenden 30-Jährigen mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Der Mann war auf offener Straße ausgerastet, hatte Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen. Seine Wut ließ er auch an einem Zaun aus, den er beschädigte. Bei der Polizei gingen zahlreiche Notrufe ein. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie, wie der Mann laut schreiend und in Kampfsportler-Pose auf weitere Fahrzeuge und Personen zuging. Der Mann ließ sich mit Worten nicht beruhigen. Auch auf die drohende Anwendung des Tasers reagierte er nicht, weshalb die Beamten die Elektroschockpistole tatsächlich einsetzten, um weitere Schäden zu verhindern. Der Mann kam nach einer medizinischen Untersuchung in ein psychiatrisches Krankenhaus.