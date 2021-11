Die Polizei hat am Sonntagabend im Herxheimer Ortskern gegen einen 58-Jährigen einen Taser eingesetzt. Die Beamten waren herbeigerufen worden, weil der Mann in der Nähe der Volksbank schreiend umher rannte. Als sie dort eintrafen, ging dieser unvermittelt mit geballten Fäusten auf einer der beiden Kräfte los. Wie die Polizei mitteilt, hat sie den Elektroschocker eingesetzt, um den Angriff zu unterbinden. Wieso der aus dem Kreis Südliche Weinstraße stammende Mann so außer sich war, muss noch geklärt werden. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.