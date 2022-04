Dass sich Alkohol am Steuer im Straßenverkehr nicht verträgt, musste laut Polizei eine 36-jährige Golf-Fahrerin aus Kaiserslautern erfahren. Sie kam am frühen Freitagmorgen von der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein ab und landet auf dem dortigen Verkehrskreisel. Mit einem Wert von 1,58 Promille war sie absolut fahruntüchtig. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. In der Folge muss sie sich wegen diesem Verkehrsdelikt verantworten.