Ein Kontrolltag der Polizei zum Zweiradverkehr hat am Dienstag in der Vorder- und Südpfalz zu zahlreichen Verfahren geführt. Mehr als 520 Fahrräder, Pedelecs, motorisierte Zweiräder und Elektrokleinstfahrzeuge wurden geprüft. Der Aktionstag fand in der Kontrollwoche „2 Wheelers“ statt. Wie die Polizei mitteilt, leiteten die Beamten dabei zehn Strafverfahren ein. In diesen Fällen bestand unter anderem der Verdacht des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Hinzu kamen vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Außerdem müssen sich mehr als 130 Verkehrsteilnehmer wegen Verstößen in Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.