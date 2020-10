Einen 26 Jahre alten Mann, der mit einer Machete in der Landauer Fußgängerzone herumlief, hat die Polizei am Samstagmorgen festgenommen. Die Anwesenheit des Mannes sei gegen 10.30 Uhr gemeldet worden, es hieß, er habe ein Messer in der Hand, teilt die Polizei mit. Mehrere Streifenwagen seien zum Ort des Geschehens geschickt worden. Deren Besatzungen fanden den Mann in der Kronstraße, er hatte nach Angaben der Polizei eine Machete dabei. Polizisten hätten den Mann dann überwältigt. Konkret bedroht habe er zu diesem Zeitpunkt noch niemanden.

Der polizeibekannte Mann sei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.