Die Polizeiinspektion in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) ist für die RHEINPFALZ-Rubrik „Dann war da noch“ zu dichterischer Hochform aufgelaufen. Die Beamten teilen über einen Vorfall am Dienstagabend in Waldsee mit:

„Dann war der noch der Ladendieb

den Hunger wohl zur Straftat trieb.

Ein kaltes Huhn in die Hos´ er legte,

wo durch Schwerkraft es zu Boden schwebte.

Fix an Ort und Stell zurecht gerückt

schien die Tat schon fast geglückt,

als der Detektiv erschien an seiner Seite,

suchte er ohne Huhn das Weite.

Auch wenn das Tier im Laden blieb, fehlt jede Spur vom Ladendieb.“

Gefahndet wird jetzt nach einem etwa 35-jährigen, ungefähr 1,70 Meter großen und schlanken Mann mit Glatze, der einen schwarzen Jogginganzug und schwarze Schlappen mit weißen Socken trug. Hinweise an die Inspektion in Schifferstadt unter Telefon gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.