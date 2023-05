Drohen Grundsteuern von 995 Prozent?

Eigenheimbesitzer und Mieter in finanziell klammen Städten und Gemeinden von Rheinland-Pfalz werden auf Druck von Innenminister Michael Ebling (SPD) wohl bald kräftig zur Kasse gebeten. Zum Artikel

Tagelanger Polizeieinsatz in Rammelsbach: Das steckt dahinter

Das große Polizei-Aufgebot in Rammelsbach hat in den vergangenen Tagen für reichlich Aufsehen und Spekulation gesorgt. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten nun mit, was die Ursache des Großeinsatzes war. Zum Artikel

Frau erschossen: Mordanklage gegen Ehemann

Der 57-jährige Mann, der im Februar in Sembach (Kreis Kaiserslautern) seine Ehefrau erschossen haben soll, muss sich wegen Mordes vor dem Lauterer Landgericht verantworten. Zum Artikel

„Haschautomat“: Blüten sind nur Räucherwaren

Ein Automat sorgt seit Wochen für Gesprächsstoff in der Rheinstadt. Der „Haschautomat“ bietet ein buntes Sortiment an so genannten „Vapes“ und HHC-haltigen Produkten. Doch für Jedermann sind diese Produkte nicht. Zum Artikel

Aniliner ziehen zunehmend ins attraktive Umland

Nur noch jeder fünfte BASF-Mitarbeiter, der im Stammwerk beschäftigt ist, lebt auch in Ludwigshafen. Dieser Trend verstetigt sich seit Jahrzehnten. Die Gründe. Zum Artikel

Daimler Truck: Bester Azubi in ganz Deutschland

Drehen, fräsen, schweißen: Metall ist das Material, mit dem Tim Lang unbedingt arbeiten wollte. Also entschied er sich dafür, Fertigungsmechaniker zu werden. Seine Ausbildung hat er bei Daimler Truck im Werk Wörth inzwischen mit Bravour abgeschlossen. Sogar in Berlin kennt man ihn. Zum Artikel

Tafel-Mitarbeiter beleidigt und bedroht

Ehrenamtliche Helfer der Tafel Wörth werden als „asoziales Pack“ beschimpft, nachdem sie ihre Ware in einem Supermarkt abgeholt hatten. Zum Artikel

Uni-Klinik: Putzfrau assistiert bei Operation

Eine Reinigungskraft hilft bei einer Zehenoperation. Der Chef der Universitätsmedizin spricht von einem Blackout und individuellem Versagen. Zum Artikel

Agrifotovoltaik: Unten wächst Gemüse, oben wird Strom erzeugt

Erneuerbare Energien brauchen Fläche. Für die Fotovoltaik rückt zunehmend der Acker in den Fokus. Landwirte protestieren. Unternehmen wie Sunfarming sehen aber keinen Widerspruch zwischen Agrifotovoltaik und landwirtschaftlichen Bedürfnissen. Zum Artikel

Pieptöne sollen Jugendliche vergrämen

Störgeräuschsender, die junge Leute vertreiben, sind offenbar zunehmend gefragt. Ihre Befürworter versprechen sich davon Ruhe für Anwohner und weniger Vandalismus. Doch Vertreter der Jugendarbeit sind entsetzt. Zum Artikel

Fast Fashion: Das dreckige Geschäft mit der Billigmode

Das Geschäft mit schneller und billiger Kleidung schadet der Umwelt und geht zu Lasten der Menschen, die sie produziert. Jetzt sagt die EU den Billig-Klamotten den Kampf an. Zum Artikel