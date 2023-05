Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigenheimbesitzer und Mieter in finanziell klammen Städten und Gemeinden von Rheinland-Pfalz werden auf Druck von Innenminister Michael Ebling (SPD) wohl bald kräftig zur Kasse gebeten. Wie das funktioniert, steht in einem Schreiben von ihm an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), das der RHEINPFALZ vorliegt.

In Zweibrücken