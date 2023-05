Für Aufsehen und Spekulationen sorgt seit Dienstag ein Polizei-Aufgebot in Rammelsbach. Hintergrund sind familiäre Streitigkeiten, die polizeiliche Schutzmaßnahmen erforderlich gemacht haben, informieren das Polizeipräsidium Westpfalz und die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern nun in einer gemeinsamen Mitteilung. „Die Schutzmaßnahmen betreffen ausschließlich Angehörige der betroffenen Familie“, heißt es darin. Demnach gab es im Zusammenhang mit dem Streit am Dienstag eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf einem Parkplatz in Kusel. Dabei sei nach bisherigen Erkenntnissen ein Baseballschläger und ein Teleskopschlagstock zum Einsatz gekommen. Zwei Männer aus Rammelsbach seien leicht verletzt worden. Einer habe eine Platzwunde am Kopf erlitten, der andere Prellungen.

„Weil in der Folge der Familie der verletzten Männer weitere Gewalt angedroht wurde, kam es in Rammelsbach und in einem weiteren Ort im Landkreis Kusel zu den polizeilichen Schutzmaßnahmen, die auch von der Bevölkerung wahrgenommen wurden“, so die Beamten. Einige der eingeleiteten Maßnahmen dauern laut Staatsanwaltschaft und Präsidium aktuell noch an.

Wie die Polizeiinspektion Kusel der RHEINPFALZ am Donnerstag bestätigte, gab es am Mittwoch einen Einsatz in St. Julian, der mit dem Einsatz in Rammelsbach in Zusammenhang steht.

Staatsanwaltschaft und Präsidium zufolge laufen nun die Ermittlungen gegen Tatverdächtige, die an der Auseinandersetzung in Kusel beteiligt gewesen sein sollen und in Niedersachsen wohnen. „Wegen der laufenden Ermittlungen können dazu noch keine weiteren Angaben gemacht werden.“

Anwohner berichten von Polizeieinsatz

Von mehreren Polizeifahrzeugen und einem „Rein und Raus“ in einem Haus im Wohngebiet am Hinzigberg in Rammelsbach, berichteten Anwohner der RHEINPFALZ bereits am Mittwochabend. Zeitweise sei das Gebiet abgesperrt gewesen, am Dienstag von früh bis gegen Abend, am Mittwoch ab dem frühen Nachmittag. Nur Anwohner seien zu ihren Häusern durch gelassen worden. Ständig sei Polizei vor Ort, jedoch die Sperrung des Wohngebiets am Abend aufgehoben worden. Auch am Freitag ist der Einsatz noch im Gange, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Sein Telefon stehe kaum mehr still, berichtet Rammelsbachs Ortsbürgermeister Thomas Danneck am Mittwochabend auf Anfrage. Mancher Bürger habe Angst, da versuche er zu beruhigen, könne aber nicht mehr dazu sagen. Er wohne selbst in der Nähe und sei befragt worden. Die Polizeiinspektion Kusel bestätigte den Einsatz, erteilte jedoch am Mittwochabend sowie am Donnerstag keine weiteren Auskünfte. Anwohner betonten, es habe keine Bedrohungen gegeben.