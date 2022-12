Der neue Bahnfahrplan, der am 11. Dezember in Kraft tritt, bringt Verbesserungen für die Pfalz und Mannheim. Dazu gehört ein neuer ICE nach München, der auch in Neustadt und Homburg hält.

Der neue ICE 563 von Saarbrücken nach München fährt ab Kaiserslautern um 9.11 Uhr und ab Neustadt um 9.37 Uhr. Die bayerische Landeshauptstadt wird planmäßig um 12.57 Uhr erreicht. Der Gegenzug ICE 562 fährt um 15.02 Uhr ab München und hält ebenfalls in Neustadt, Kaiserslautern und Homburg. Vor allem für die beiden seit Aufnahme des ICE-Verkehrs nach Paris vom DB-Fernverkehr recht stiefmütterlich bedienten Halte Neustadt und Homburg bedeutet das neue Zugpaar, das über die zum Fahrplanwechsel in Betrieb gehende Schnellstrecke Wendlingen–Ulm fährt, eine erhebliche Aufwertung.

