Der Pfälzerwald-Verein (PWV) will zukünftig mit der Krankenkasse AOK zusammenarbeiten. Das hat der PWV-Vorsitzende Martin Brandl bei der Mitglieder-Versammlung in Rockenhausen am 13. Mai bekannt gegeben. Dabei gehe es um Veranstaltungen, die gemeinsam durchgeführt werden könnten, sowie Vorteile für die PWV-Mitglieder. Als Beispiel nennt Brandl Online-Seminare, die PWV-Mitglieder nun besuchen könnten, unabhängig davon, ob sie bei der AOK krankenversichert seien. Ein weiteres Beispiel sei der Familientag, der gemeinsam organisiert werden solle. „Da wollen wir die Partnerschaft präsentieren“, sagt Brandl. Für den Tag werde aktuell noch eine Ortsgruppe gesucht, die ihn ausrichten möchte, ergänzt PWV-Geschäftsführer Florian Bilic.

„Wandern als Sportart, Aktivitäten im Wald: Es wird immer mehr Menschen klar, dass das gut für die Gesundheit ist“, sagt Bilic. Und da die AOK ja selbst mit Ernährungs- und Sportwissenschaftlern zusammenarbeite, habe das gepasst. Die AOK sei auf den Pfälzerwald-Verein zugegangen, um eine Zusammenarbeit anzustreben. PWV-Ortsgruppen könnten von nun an selbstständig auf die AOK zugehen und gemeinsam überlegen, wie man vor Ort zusammenarbeiten könne. Ein Beispiel hierfür seien gemeinsame Wanderungen.