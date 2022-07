Titelverteidigerin Petrissa Solja hat ihre Teilnahme an der EM in München abgesagt. „Eine Verletzung an der Bandscheibe aus dem letzten Jahr ist wieder aufgebrochen“, teilte der Deutsche Tischtennis-Bund am Mittwoch mit. Die 28-Jährige vom TSV Langstadt, die aus Wörth-Dorschberg stammt, hatte bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr den Titel im Einzel und im Doppel geholt. Diesmal findet die Tischtennis-EM vom 13. bis 21. August als Teil der „European Championships“ in München statt.