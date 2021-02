Die Feuerwehren in der Pfalz weigern sich, Corona-Schnellteststationen für kostenlose Massentests aufzubauen. Das hat am Montag der Vorsitzende des Regional-Feuerwehrverbandes Vorderpfalz, Hans-Georg Balthasar, gesagt. Der Landauer hat sich nach eigenen Angaben auch mit den Kameraden in der Westpfalz darüber verständigt. Die Landesregierung hatte Ende vergangener Woche angekündigt, bis 1. März landesweit ein flächendeckendes Netz aus Teststationen zu organisieren. Dazu sollen unter anderem die kommunalen Fieberambulanzen reaktiviert werden.

Bis Mittwoch Freiwillige benennen

Außerdem setzt das Land auf die Feuerwehren: Sie sollen bis Mittwoch die Namen der Freiwilligen melden, die sich als Schnelltester schulen lassen. Doch die Wehrleute haben vielfach empört reagiert. Sie sagen: Was da von ihnen erwartet wird, können und wollen sie nicht leisten. Für Montagabend ist deshalb eine Online-Fragerunde des Landesfeuerwehrverbands mit dem rheinland-pfälzischen Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) geplant.