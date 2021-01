Bei der starken Generalprobe der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die WM in Ägypten hat Antonio Metzner aus Haßloch am Sonntag in Köln seine Länderspielpremiere gefeiert. Der Rückraumspieler des HC Erlangen steuerte fünf Treffer zum 34:20 gegen Österreich bei. Der Sieg bedeutete zudem die vorzeitige Qualfikation der Deutschen für die EM 2022.