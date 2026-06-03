Die Rhein-Neckar Löwen haben das letzte Bundesliga-Heimspiel dieser Saison vor 7824 Zuschauern gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 29:28 (15:13) gewonnen. Der letzte Treffer der Gäste zählte nach Videobeweis nicht. Der Abend stand im Zeichen von Patrick Groetzki. Der Kapitän, seit 19 Jahren Spieler des Vereins, bestritt seine letzte Partie in der SAP-Arena. Er beendet nach dem letzten Saisonspiel beim VfL Gummersbach am Sonntag seine Karriere. Als er in der 42. Minute das 22:19 erzielte, feierten ihn die Fans. Seine zweite Chance 40 Sekunden vor Schluss ließ er aus. „Ich bin froh, dass das Spiel gespielt wurde, ich bin froh, dass wir gewonnen haben“, sagte er. Die vielen tollen Menschen, die er habe kennenlernen dürfen, stehen bei ihm an erster Stelle, allen voran seine Eltern, betonte er nach dem Spiel. Seine Frau und seine Töchter pries er als den größten Sieg seines Lebens. Von all seinen Mitspielern bedankte er sich explizit bei Uwe Gensheimer. „Wir haben uns sehr schnell gefunden. Auf dem Feld und privat“, sagte der frühere Weltklasse-Linksaußen. „Du bist eine absolute Löwen-Legende. Bei allen Titeln warst du dabei. Du hast auch in schwierigen Zeiten dem Verein die Treue gehalten“, betonte Geschäftsführer Holger Bachert. Am 6. Juli hat Groetzki seinen ersten Arbeitstag auf der Geschäftsstelle. Verabschiedet wurden noch David Moré (ThSV Eisenach), Sebastian Heymann (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Sandell (Pick Szeged), Steven Plucnar (GOG Handbold) und Mathias Larson (SG BBM Bietigheim).