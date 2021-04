Der für am Sonntag angesetzte verkaufsoffene Sonntag im Fashion Outlet in Zweibrücken ist abgesagt. Das bestätigt Sébastien Mercier, Center-Director, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Als Grund nennt er die relativ hohe Corona-Inzidenz der Region. „Angesichts der aktuellen Situation ist es nicht sinnvoll, am Sonntag aufzumachen. Die Inzidenz ist schon an der Grenze“, so Mercier. Er befürchtet, dass ein verkaufsoffener Sonntag dazu beitragen könnte, die Inzidenz über die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen steigen zu lassen. Dann könnte der Outlet-Betrieb eingeschränkt werden. „Wir wollen alles tun, um aufbleiben zu dürfen“, bekräftigt Mercier seine Entscheidung. Dass der letzte offene Outlet-Sonntag nur verhalten besucht wurde (wir berichteten) , sei kein Grund für die Absage gewesen. Ob der nächste verkaufsoffene Sonntag im Sommer stattfindet, sei noch nicht entschieden. „Ich würde da gerne mehr Perspektive geben. Langfristig kann man derzeit aber nicht entscheiden“, bedauert Mercier. Die Entscheidung, den morgigen Shopping-Sonntag ausfallen zu lassen, fiel sehr kurzfristig – laut Mercier am Dienstag.