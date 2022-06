25 Wassersportler haben am Sonntagnachmittag auf dem Otterstädter Altrhein und am Ufer rund 250 Kilogramm Müll eingesammelt. Nach Angaben von Organisator Uwe Franken von der gemeinnützigen Organisation Surfrider Baden-Pfalz waren darunter Verpackungs- und Haushaltsmüll, aber auch Autoreifen und ein halber Bürostuhl. Insgesamt hatten die umweltbewussten Wassersportler das Gefühl, dass es weniger Müll als in den vergangenen Jahren war. „Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagte Franken. Die Sammelaktion nahe der Altrheinklause am Deich zwischen Otterstadt und Waldsee fand zum vierten Mal statt. Die Teilnehmer waren mit Surfboards etwa drei Stunden auf dem Wasser sowie an Land und auch an den Ufern der Inseln unterwegs, wo ebenfalls Müll angeschwemmt wird. Der relativ niedrige Wasserstand und das Wetter – vorhergesagte Gewitter blieben aus – kamen den Wassersportlern bei ihrer Aktion entgegen.