Laut Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer setzt sich in der Pfalz in den nächsten Tagen die relativ kühle und unbeständige Witterung fort. Am kältesten war es am Mittwochmorgen in Ramstein in der Westpfalz mit minus 4,1 Grad. In der Vorderpfalz lagen die Tiefstwerte bei minus 2,3 Grad in Römerberg. Die Wetterstation auf dem Kalmit-Turm meldete am Mittwochmittag plus 2,5 Grad. Am Gründonnerstag bleibt es laut Müller bei zwölf Grad trocken, nachts folgt Regen: „Der Karfreitag verläuft stark bewölkt, zeitweise fällt leichter Regen bei sehr kühlen zehn bis elf Grad.“ Karsamstag wird es wechselhaft mit dichten Wolken, Auflockerungen und Regenschauern, dabei bleibt es recht kühl. Für den Ostersonntag prognostizieren die Wetterfrösche trockenes, aber weiterhin kühles Wetter. Ostermontag soll es bei 13 bis 15 Grad milder, aber wechselnd bewölkt werden mit Auflockerungen und schwachen Regenschauern. Der Frühling mit Sonnnenschein und angenehmen Temperaturen um die 20 Grad lässt Müller zufolge weiter auf sich warten.